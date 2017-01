оpenCanvas е програма за рисуване с интерфейс, близък до този на Adobe Photoshop. За разлика от него обаче тя може да възпроизведе смесването на цветовете много по-реалистично, сякаш работите с истинска четка за рисуване.

Програмата дава възможност за избор на най-подходящия вид четки и моливи, както и за настройки на дебелината, прозрачността и др. Приложението предлага голямо и удобно работно пространство, богат набор от инструменти и филтри, възможност за завъртане на рисунката, за работа със слоеве и много други. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в openCanvas 6.2.05:

•The „Chroma Aberration“ filter malfunction at event reply has been fixed.

•The ruler selection error has been fixed.

•The remained dotted lines after dragging the Parallel Line ruler has been fixed.

•The shortcut key malfunction while drawing with brush has been fixed.

Официална страница

Изтегли: openCanvas 6.2.05 x86 (5.69 MB)

Изтегли: openCanvas 6.2.05 x64 (6.04 MB)