PaperScan е мощно средство за оптично разпознаване на текст от сканиран документ.

PaperScan е офис инструмент за сканиране на документи. Това приложение ви предоставя възможности за сканиране с участието на усъвършенствани инструменти за последваща обработка. Програмата притежава интуитивен интерфейс и набор от инструменти за редактиране на изображения. Докато други подобни приложения са посветени на определен тип скенер или протокол, PaperScan ви позволява да сканирате изображения от различни модели TWAIN или WIA скенери, фотоапарати и споделени мрежови скенери, което е една от основните му предимства. Също така, тя поддържа двустранно сканиране и внасяне на изображения или PDF документи. Програмата е безплатна, но съдържа рекламни съобщения. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в PaperScan 3.0.33:

Added option to favor memory transfer mode.

Improved speed of the viewer.

Battery of minor bug fixes.

Официална страница

Изтегли: PaperScan 3.0.33 (24.6 MB)