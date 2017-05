PartitionGuru е преди всичко удобна програма за работа с хард дискове. PartitionGuru може да разделя HDD на отделни дялове и да извършва настройка на предишни и новосъздадени дялове.

PartitionGuru може да създава, премахва, и променя размерите на всеки дял. Опциите са добре разпределени като отделни групи в интерфейса на програмата. Структурата на PartitionGuru е много опростена и с нея ще се справи всеки потребител. Програмата позволява възстановяване на изтрити файлове и създаване на надеждни копия на файловете. За всеки файл са възможни операциите редактиране, възстановяване и изтриване.

PartitionGuru може да работи и с USB запомнящи устройства. Дадена е възможност за разделяне на USB стиковете на дялове с различно назначение. PartitionGuru може безвъзвратно да изтрива дисковете чрез специален алгоритъм за презаписване на информацията. Програмата може да създава зареждащ USB стик за възстановяване на системата след критични грешки. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в PartitionGuru Free 4.9.3.409:

New:

Support formatting partition to EXT2/3/4 file system.

Display 64-bit NTFS volume ID.

Add a feature to change volume serial number.

Enhanced:

Improve file preview for text files and judge character encoding automatically.

Hex editor improves support for EXT4 file system.

Improve application stability while it is recovering files.

Improve the support for mp4 files in file recovery feature.

Fixed

Fix a display error that happened when partition on FDD disk exceeded capacity.

Fix an issue that sometimes files couldn’t be selected after clicking „Files“ tab.

