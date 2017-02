PassMark PerformanceTest е програма, в която са включени тестове, с помощта на които е възможно съвсем точното определяне производителността на компютърните системи и сравняване производителността на компютъра и хардуера в него с други компютри и конфигурации. PassMark PerformanceTest съдържа двадесет и седем стандартни теста, групирани в седем различни групи, както и възможност за съставяне на пет потребителски теста.

Интерфейсът на PassMark PerformanceTest е съставен от осем тематични раздела, като в главния раздел е възможно посочването на елемент от хардуера, за да се тества конкретно неговата производителност и работоспособност. От разделите могат да бъдат избрани за тестване централния процесор, 2D и 3D графичните възможности на видеокартата, може да бъде проверена бързината на оперативната памет, работата на дисковата система и още много други. Работата с PassMark PerformanceTest е съвсем лесна – интерфейсът не е сложен, а групирането на тестовете в тематични групи спомага за по-удобната работа с програмата. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в PassMark PerformanceTest 9.0 Build 1008:

•Fixed a bug where the baseline was saving some drive information incorrectly which in some cases could break the baseline parsing and cause it to fail to be submitted

•Disks under test that don’t match a physical disk (eg RAM disks) are shown as „Unknown disk“

•An upgrade dialog is now shown correctly when someone tries to use a PT8 key in PT9

