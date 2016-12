Password Depot е изключително удобен и лесен за използване мениджър за пароли. Освен че с негова помощ можете бързо и лесно да подредите паролите си, той предлага и високо ниво на сигурност, криптирайки файла с паролите по blowfish алгоритъма. Има възможност за автоматично въвеждане на паролата в съответния сайт, като по този начин ви спестява времето за ръчно въвеждане. Притежава и вграден генератор на случайни пароли. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Password Depot 10.0.2:

•Option to minimize the program to system tray or task bar was introduced.

•Incorrect behavior of the Topbar under certain conditions was corrected.

•Problems of incorrect saving and restoring window size and position under High DPI were corrected.

•Several other user interface improvements and corrections.

