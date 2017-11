Passwords Max – позволява неограничен брой потребители да запазват и кодират свои собствени списъци с пароли, независими един от друг. Могат да се запазят също имена и друга важна информация. Веднъж въведени е възможно автоматично попълване.

Passwords Max е програма, с която лесно и бързо можете да запазите вашите пароли. Може да се използва от неограничен брой потребители от един и същ компютър, които независимо един от друг ще съхраняват списъци с пароли.

С Passwords Max можете да запазвате и друга важна за вас информация. Програмата е с удобен интерфейс, който ви подсказва стъпка по стъпка какво да правите. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Passwords Max 5.95.6025

– Rollup miscellaneous minor fixes and enhancements.

– Updated to Clarion 10.12567.

Groups Edition

– Replaced certificate/key file location in configuration with

domain list. If you get a SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP on browsers

connecting to the web server, ensure that the domain(s) have been

specified in PMG configuration, that the certificates are named

to match the domain(s). You may also need to copy the certificates

folder (including the .CRT and .KEY files) from the PMG data folder

to the application folder

(e.g. C:Program Files (x86)Passwords Max for Groups).

