Patch My PC е съвсем малка програма, която няма нужда от инсталиране, за да направи бърз тест на компютърната система за неактуален софтуер. Patch My PC проверява дали са инсталирани последните версии на Flash, Adobe Reader, FireFox, QuickTime, Java, а сега още и за Microsoft Security, Ccleaner, Google Chrome, Smart Defrag, Windows Update Checker, VLC Player, ImgBurn, WinRar, FileZilla, Pidgin, Dropbox, Itunes.

Основни възможности на Patch My PC: лесен и приятелски потребителски интерфейс, неактуалният софтуер е оцветен в червен цвят, актуалният – със зелен, малък размер, възможност за добавяне на допълнителни потребителски софтуерни актуализации, проверка на ъпдейтите за ОС Windows, бързо деинсталиране на няколко програми едновременно, разрешаване и забрана за стартиране на програми при зареждане на операционната система. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Patch My PC 3.1.0.0:

Added support for following new apps: Ares

Autorun Organizer

Avast Free Antivirus

AVG AntiVirus FREE (x86) & (x64)

Cybereason RansomFree

Discord

DiskCheckup

Frhed

HashTab

HWiNFO32

HWiNFO64

MediaMonkey

PicPick

RazerCortex

Reg Organizer

Registry Life

SFXMaker

Soft Organizer

Stereoscopic Player

Subtitle Edit

SyncBackFree

WhatsApp (x86) & (x64)

Added support for portable apps

Added support for the following portable apps: AdwCleaner

ComboFix

CrystalDiskMark

DOSBox

GPU-Z

RogueKiller (x86)

RogueKiller (x64)

SpeedyFox

Subtitle Workshop

Improvements If we detect you have an x86 app installed on a x64 OS, we will update to the latest x86 version of the app rather than x64

Improved version detection for some apps

General performance improvements

Changed Name “Malwarebytes AM” to “Malwarebytes”

Changed Name “Malwarebytes AE” to “Malwarebytes Anti-Exploit”

Bug Fixes Fixed an issue where clicking to skip Chrome in the options isn’t retained

Opera Beta will no longer be detected

Fixed TeraCopy install switch

Improved desktop shortcut deletion

Improved logging

Added 64-bit supported for the following apps: Opera

qBittorrent

PuTTY

LibreOffice

Removed the following apps: Avant Broswer

Safari

Daemon Tools Lite

FeedDemon

Launchy

FTP RUSH

QuickTime

FreeDownloadManager

Other Changes: We have replaced PuTTY EXE installer to the MSI one since the EXE doesn’t get any updates anymore, You have to uninstall PuTTY EXE – if you are using it – and use the MSI one in order to be able to get PuTTY future updates.

Официална страница

Изтегли: Patch My PC 3.1.0.0 (595 KB)