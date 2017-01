pdfFactory е програма, която ще ви даде възможност да създавате и разглеждате PDF (Portable Document Format) без да имате големи познания в работата с PDF. Също така ще можете бързо и лесно да работите с вече създадени такива. Програмата е с изчистен интерфейс и е насочена към масовия потребител.

Приложението pdfFactory помага на начинаещите потребители в създаването на PDF файловe. Разработчикът на програмата, FinePrint Software, се е постарал максимално да опрости нейното използване.

Създаването на PDF може да стане чрез множество приложения, които поддържат печат. Ще трябва да използвате командата Файл>Печат, като изберете Fine Print pdfFactory, а не принтера. Програмата поддържа също създаване на PDF проекти от няколко документа (файлове), както и режим за предварителен преглед.

FinePrint pdfFactory Pro се отличава от стандартната версия на програмата с няколко допълнителни възможности, като добавяне на номер на страниците, воден знак, автоматичен имейл и някои други. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в pdfFactory 6.05:

◾fixed a selection bug that sometimes happened when pages are rotated

◾better output quality when text is printed from Chrome, Google Docs, or Adobe Reader

◾fixed a bug that sometimes caused incorrect PDF output when pages printed from Adobe Reader are rotated

◾(Pro only) rotating notes with the mouse now uses 45 degree increments. For finer degrees of rotation, press the Ctrl key while rotating the note.

