PDFill PDF Tools е безплатна и удобна програма за редактиране на PDF файлове. PDFill PDF Tools е една много добра алтернатива на софтуера от Adobe. С помощта на PDFill PDF Tools е възможно сливането, разделянето, пренареждането, премахването, криптирането и декриптирането, завъртане, изрязване и номериране на PDF страниците, добавяне на информация промяна на заглавието и колонтитулите, премахването на водни знаци, преобразуването на изображения в PDF и на PDF в изображения, преобразуване на Postscript файл в PDF формат и други. Тази версия на PDFill PDF Tools може да създава прозрачни изображения с настройка на прозрачността. Програмата предлага наистина богати възможности за работа с PDF файловете. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в PDFill FREE PDF Tools 13.0 Build 5:

Add Head, Foot and Bates Number <<Bates#6#Offset#100>>

Use Bates Number as the New File Name

Combo/List Form Field Multiple Line

Search Text Function (PDFill Objects and Original Text)

DOS Command for Rotation/Crop: Landscape and Portrait

Fix A bug for „Select to Edit“ Under Right Click Menu

File Menu => New Blank Page =>Insert Multiple Blank Pages

