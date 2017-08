PDFMate PDF Converter е мощна, бърза и лесна за използване програма, която преобразува PDF файловете в текст, EPUB електронни книги, HTML, SWF файлове и други. PDFMate PDF Converter може да конвертира няколко файла в пакетен режим, като получените файлове са с отлично качество и запазват началния макет – изображения, текст, векторна графика и други.

PDFMate PDF Converter използва технология за оптично разпознаване на изображенията в PDF файловете и образува DOC-файлове, които изцяло съхраняват първоначалното разположение на текста и изображенията. Поддържа се български език.

Потребителят може да зададе кодирането на изходните текстови файлове – DOS / Windows, UNIX, Mac, Linux. Удобно е вграденото конвертиране на PDF файловете в EPUB книги, които са особено удобни за четене с помощта на мобилни устройства, като в този режим е възможно прехвърляне както на на целия PDF файл в електронната книга, така и само текста – без изображенията. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в PDFMate PDF Converter 1.82:

1. Enable to convert odd pages or even pages only;

2. Enable to split one PDF file into several new files in line with selected page range.

