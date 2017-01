PeaZip е безплатен архиватор, поддържащ множество архивни формати: 7Z, ARC, BZ2, GZ, PAQ/LPAQ, PEA, QUAD/BALZ, TAR, UPX, ZIP и само разархивиране на форматите: ACE, ARJ, CAB, CHM, COMPOUND (MSI, DOC, XLS, PPT), CPIO, ISO, Java (JAR, EAR, WAR), Linux (DEB, PET/PUP, RPM, SLP), LHA/LZH, LZMA, Mac (DMG/HFS), NSIS, Open Office files, PAK/PK3/PK4, RAR, SMZIP, U3P, UDF, WIM, XAR, XPI, Z/TZ.

PeaZip позволява редактиране, съхранение и възстановяване на архивни файлове; прилагане на филтри в съдържанието; работа с множество архиви наведнъж; криптиране чрез AES 256. Също така разделяне/сливане на архивни файлове, сигурно изтриване (secure deletion), генериране на пароли и други. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в PeaZip 6.3.0:

CODE

Improved DPI awareness

New command line directive „-peaziplanguage“ to programmatically change application’s localization

second parameter is the name of the localization file, proper localization directory „lang“ is resolved by the program

example: peazip.exe -peaziplanguage it.txt

please note if other instances of PeaZip are open, they will overwrite language in configuration when they close

EXTRACTION and ARCHIVING

Added hamburger menu button in tabs bar to provide alternative access to archiving/extraction context menu

Improved archive creation screen

Added installer-mode sfx modules for 7z (advanced options tab)

Replicated archiving action options in main options page (7z/p7zip supported types)

Provided new update options: update only items already in archive (ignore extra items on disk), and synchronize archive with content on disk (remove items from archive if removed from disk)

WINDOWS INSTALLER

Improved Windows installer

Archiving, extraction, browsing, and tools groups are now divided by separators for ease of use

„CRC, hash and file tools“ (PeaUtils) was added as default entry

Localization can now be set from installer

Изтегли: PeaZip 6.3.0 за Windows x86 (6.40 MB)

Изтегли: PeaZip 6.3.0 за Windows x64 (6.48 MB)

Изтегли: PeaZip Portable 6.3.0 за Windows (6.84 MB)

Изтегли: PeaZip 6.3.0 за Linux