Perfect Keyboard е програма за запис на действията с клавиатурата и мишката във вид на макроси, с помощта на които се автоматизира и ускорява работата на потребителя. С помощта на Perfect Keyboard бързо можете да забравите еднообразните повтарящи се действия – достатъчно е само веднъж да запишете необходимия макрос, който след това повтаря предварително записаните и програмирани действия. Perfect Keyboard успешно се използва в компютърните игри и в даден момент бързо възпроизвежда записаната комбинация от клавиши. Perfect Keyboard разполага с мощен език за макроси, който има около 170 различни команди за действия с мишката и клавиатурата. Възможно е записване на сценарии, които да се задействат при в точно определен час или дата. Perfect Keyboard има удобен редактор за записаните или създаваните от нула макроси, който дава възможност за настройка на тяхната работа. Perfect Keyboard може да се използва и от начинаещи, понеже лесно записва всички действия с клавиатурата и мишката. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Perfect Keyboard Free 8.3.0:

1.Added an option to open new tab in Internet Explorer using a <wwwopen> command.

2.Improved performance of macro text pasted through clipboard.

3.Fixed a problem in debugger when incorrect macro step was highlighted as executed.

4.<var_oper>(APPEND) command was fixed.

5.Fixed drag & drop of Windows desktop shortcuts that contain URLs.

6.Several smaller fixes.

