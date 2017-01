phpMyAdmin е многофункционална и удобна програма за администриране на MySQL бази данни през Web базиран интерфейс. С помощта на това уеб базирано приложение ще можете да управлявате Вашите MySQL бази с данни по особено лесен и интуитивен начин. Нещо, задължително за всеки администратор на бази данни.

Работата се извършва през произволен уеб браузър. Основните функции на phpMyAdmin включват: създаване и унищожаване на БД; създаване, унищожаване и промяна (както на данните, така и на структурата) на таблици; изпълнение на SQL заявки и др. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в phpMyAdmin 4.6.6 Final:

There have been changes in the behavior since previous version:

•Changed the suggested text in the query window for delete queries to avoid accidental data loss

•Re-introduce a page which shows the output of phpinfo()

Aside from the changes and security improvements, many bugs have been fixed including:

•Parsing of SQL queries with the BINARY function

•Syntax error when adding or changing TIMESTAMP columns with default value as NULL

•Broken „Edit“ and „Export“ links in the Routines tab

•Creating a new user on older MariaDB servers

•Format button in the SQL tab broken

•Fixes for PHP 7.1

•Problems with MySQL servers running with lower_case_names=2

•Fixes for several PHP notices/warnings being shown

