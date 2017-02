PingPlotter е една от най-мощните програми за диагностика на IP-мрежи. Стандартната команда tracert използва предимно ICMP-пакети, които могат да бъдат забранени от защитната стена или хостът може просто да не им отговаря, докато PingPlotter може да трасира не само чрез ICMP, но и с помощта на TCP и UDP пакети. PingPlotter нагледно показва къде точно има забавяне и е в състояние да извършва мониторинг на определен хост, както и да предприема различни автоматизирани действия, ако той се окаже недостъпен.

PingPlotter е особено полезна, когато трябва да се отстранят проблемите и забавянията в мрежовата връзка при онлайн-игри, електронно банкиране, предаване на глас и видео чрез IP-протокола и още много други. В новата версия е възможна съвместната работа с WinPcap. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в PingPlotter 5.4:

Support for 64-bit sytem architecture.

Ability to reset and restart targets from a summary.

Right-click target or timeline from summary > Show Target Window.

Jitter target line (Edit > Options > Jitter „target“ line).

Date & time stamp on summary showing detailed focus period times.

Exporting has been adjusted to bring stability and less errors.

Alert panel buttons look better.

Improvements within the remoting system now prevents deadlocks and frozen interfaces.

