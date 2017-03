Plex Media Server е медиен сървър за съвместно използване и управление на медийни файлове в домашната мрежа или чрез Интернет, включително и за разглеждане на съхранените в персоналния компютър видеофилми и фото изображения с помощта на мобилни устройства – смартфони, таблети и други с инсталирано приложение Plex-клиент.

Основни особености на Plex Media Server:

Лесно инсталиране и настройка на програмата;

Удобен и лесен многоезичен интерфейс;

Поддръжка на колекции от фотографии, видео, фото и музика;

Прекодиране на видео, аудио и фото файлове за поточно възпроизвеждане чрез Plex Media Server в реално време с възможност за отделни настройки за всяко външно устройство-клиент;

Поддръжка на онлайн-услуги. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Plex Media Server 1.4.3.3433:

NEW:

◾(Web) Updated Plex Web to 3.0.1.

FIXES:

◾(macOS) Automatic updates from 1.4.2 were failing. (#6435)

◾(Streaming Brain) Occasional crashes when per-user bandwidth limits were enabled. (#6427)

◾(Subtitles) Issues playing soft subtitles with certain clients. (#6386)

◾(Database) Performance issues or deadlocks optimizing the database while scanning photo libraries. (#6358)

◾(Metadata) Preserve customised fields when unmatching. (#4999)

◾(Metadata) Display issues with cast members for certain shows. (#6117)

◾(DLNA) Crash setting preferences when preference string in settings was corrupt. (#6421)

Официална страница

Изтегли: Plex Media Server 1.4.3.3433 за Windows (68.3 MB)