PowerGREP е програма за операционната система Windows за търсене и замяна на информацията във файловете и папките. PowerGREP е мощно средство за бързо търсене в голям брой текстови и двоични файлове, като например сорс-кодове, писма и кореспонденция, системни лог-файлове, архиви, и почти всички други файлове формати.

PowerGREP позволява търсене и замяна в текстови и двоични файлове. В реда за търсене може да бъде подаден както обикновен текст, така и сложни регулярни изрази, които са особено удобни, когато не е известно, точно какво се търси. PowerGREP предлага търсене и замяна на данни – функции, подобно на възможностите на текстовите редактори. PowerGREP разполага и с възможност за отмяна на действията и възстановяване на първоначалната информация. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в PowerGREP 5.0.5:

•Editor: Double-clicking highlighted links now opens them.

•Proxy password is now encrypted when stored in the .ini file.

Bug fixes:

•Action: Compressed archive target type now checks that the target location is for an archive format that PowerGREP can create before running the action; previously it would accept any archive format, which would cause the action to fail with various errors if the archive format was not writable.

•File Formats: Files with a .doc extension that are actually DOCX files are are now converted correctly to plain text instead of failing with various errors complaining the file is corrupted.

•File Formats: PowerGREP freezes on certain DOCX files. (Memory corruption when reading XML attributes with more than 65,536 characters.)

