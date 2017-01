Privacy Eraser е програма за защита на личната неприкосновеност на данните чрез изчистване на всички следи от посещаването на уеб-пространството и предишна активност на компютъра. Програмата поддържа всички популярни уеб-браузъри, като например Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari и Opera. С едно кликване на компютърната мишка с помощта на Privacy Eraser може бързо да бъде изтрит Интернет-кеша, бисквитките, историята на браузъра, историята на търсенето, въведените препратки, автоматичното запълване на формите, запазените пароли и index.dat файловете на браузърите.

Privacy Eraser може да изтрива историята за стартирането на ОС Windows, препратките към последно отваряните документи, кошчето, временните файлове, списъците със задачи, DNS-кеша, отчетите и други.

Характерна черта на Privacy Eraser е поддържането на плъгини за разширяване на почистването. Дадена е възможност за съставяне на собствени плъгини, които да изтриват потребителските данни от най-различни програми. Вече има над 200 безплатни допълнения за работа с ACDSee, WinZip, BitTorrent и още много други. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Privacy Eraser Free 4.20.0.2244:

Improved Microsoft Edge Temporary Files cleaning.

Improved Google Chrome and Opera session cleaning.

Improved Opera GPU and Application cache cleaning.

Improved Windows 10 Registry cleaning.

Optimized 64-bit build architecture.

Improved memory usage and management architecture.

Improved Include and Exclude wildcard support.

Improved Shutdown after cleaning and /Shutdown command-line.

Improved Auto-Update checking process.

Improved DPI awareness and high DPI support.

Improved localization and language support.

Minor GUI improvements.

Minor bug fixes.

