Q-Dir е файлов мениджър, използващ съвсем малко системни ресурси, но с големи възможности. Интерфейсът на програмата е много оригинален – четири програмни прозореца, с помощта на които операциите с файлове се извършват по-бързо и по-удобно в сравнение с другите файлови мениджъри. Q-Dir работи с архиви, оцветява различните типове файлове с различен цвят, поддържа drag&drop функционалност, работи чрез FTP. С помощта на Q-Dir е възможен предварителния преглед на изображения, като програмата може да създава малки и големи икони на оригиналните изображения.

Поддържа се експортиране на някои файлове в XLS, CSV, TXT, HTML формати. Може да съхранява препратки за бърз достъп до различните папки и има специален режим за предварителен преглед на различните файлове. Q-Dir не се нужда от инсталиране и може да бъде стартиран от обикновен USB стик. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Q-Dir 6.48:

Bugfix when using the arrow keys to rename the files and/or folders in the Q-Dir List View.

Updating of the language files in Q-Dir.

