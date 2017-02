QTranslate е малка и безплатна програма за Windows ( XP3/Vista/7/ 8/10), предназначена за бързо и качествено превеждане на думи и изречения. QTranslate работи в онлайн режим и използва най-популярните онлайн-услуги за превод. Поддържа се работата с Google Translate, Bing Translator, Promt, Babylon, SDL FreeTranslation.com, Yandex.Translate, youdao, Baidu. Програмата може да превежда в двете посоки и работи навсякъде, където може да се копира текст. Поддържат се горещи клавиши, като потребителят може да избира свои комбинации. За превеждането е достатъчно да се маркира текста, след което излиза иконката на QTranslate, а натискането на която води до повява на програмен прозорец с превода. Интерфейсът на QTranslate е съвсем лесен и няма да затрудни начинаещите. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в QTranslate 6.3.0:

•New: Naver translation service

•New: OCR API key option for text recognition

•New: Speech input auto-detect language option

•New: Speech input hotkey

•Fixed: Google Translate, Yandex, Promt services ‘No data’ error when text exceeds the limit

•Fixed: Oxford Learner Dictionary service

•Fixed: „Cannot play audio stream“ when Windows changes the default sound device

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: QTranslate 6.3.0 (770 KB)