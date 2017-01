Quick’n Easy Web Builder е програма за бързо и удобно създаване на уеб-сайтове, без да са необходими познания по програмиране. Quick ‘n Easy Web Builder поддържа HTML4, PHP, XHTML, HTML5, режим за издърпване и пускане на обектите (drag and drop), лесно публикуване на създадения сайт чрез вградения FTP-клиент. Програмата Quick ‘n Easy Web Builder много прилича на аналогичния вариант – WYSIWYG Web Builder, но е по-опростена и по-удобна за използване.

Основни възможности на Quick ‘n Easy Web Builder: не е необходимо познаването на HTML, за да се създават уеб-сайтове, отговарящи на W3C стандартите; наличен е визуален генератор на уеб-сайт с поддръжката на HTML4, XHTML и HTML; лесно създаване на уеб-форми чрез вградения помощник; софтуерни инструменти за добавяне на графични ефекти; вградени над 100 безплатни шаблона за уеб-сайтове; поддръжка на плъгини; навигационни панели и още много други. Предлагат се версии за Windows, Mac и Linux. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Quick ‘n Easy Web Builder 4.2.1:

– Update: Now includes PHPMailer 5.2.21. This is a critical security update.

