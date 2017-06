QuiteRSS е много удобна програма, предназначена за четене на новинарските RSS ленти. QuiteRSS дава възможност за добавяне на новинарските ленти от сайтовете или блоговете в своя списък и разделянето им по категории и теми, вградена е възможност за обновяване на лентите през определен от потребителя интервал и/или при стартирането на програмата.

QuiteRSS разполага с вграден браузър, базиран на енджина Webkit, позволяващ възпроизвеждането на видео и включването и изключването на изображения от RSS източниците. С помощта на филтри е възможно отсяването на новите и непрочетените новини. Има възможност за създаване на собствени филтри и отбелязване на определени новини чрез цветни маркери. QuiteRSS разполага с удобен интерфейс, а отделните ленти или папки могат да бъдат отворени като раздели в софтуерен прозорец. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в QuiteRSS 0.18.5:

Changed: SQLite 3.19.1

Changed: OpenSSL 1.1.0f (Windows)

Changed: Application icon size

Fixed: Parsing of some feeds

Fixed: Switching between feeds in Newspaper view

Fixed: Layout in Newspaper view

Fixed: Notification. Displaying of previous news

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: QuiteRSS 0.18.5 (26.7 MB)