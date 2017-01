RadioBOSS е програма за автоматизирана работа с онлайн-радиостанции. Широките възможности на RadioBOSS я правят удобна за използване навсякъде, където има музика и трябва да се съставят и генерират плейлисти . Програмата може да работи с месеци, без да се налага човешко присъствие. Вградените кодек, базата данни и други функции дават възможност за съставяне на удобни музикални колекции. RadioBOSS е разделенa основно на три модула:

Player: главен модул

Musical Database: модул за запазване на списъците с музикални пътечки в база данни, в която е възможно бързо търсене, сортиране, статистика и други

Playlist Generator: автоматичен генератор на списъци с музика, в който могат да бъдат зададени броя пътечки, продължителността на музикалните произведения, метода на генериране, време за реклама и други.

RadioBoss поддържа възпроизвеждането на mp3, wma, wav, ogg files, CD (.cda) файлове и разполага с 12-лентов еквалайзер, вградени echo, reverb, flanger, tempo и pitch ефекти, режим за автоматично регулиране силата на звука и поддържа независим втори аудио изход чрез втора звукова карта за мониторинг и разделяне на каналите. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в RadioBOSS 5.5.5.0:

•Fixed: playlist columns were not loaded correctly for default user sometimes

•Remote API „getplaylist2“ command fixed

•Remote API – most error messages now also have error code

•Remote API fixed scheduled events XML time format

•Improved error diagnostics for automatic time announcements

•Sometimes loading events list using „load“ command failed

•Nowplaying is not updated for technical items (commands, DTMF generator, etc)

•Fixed minor overlay playback bug (when playing line input with no duration specified)

•Other bugs fixed; minor performance improvements

