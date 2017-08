Rainlendar 2.14 Beta 152 / 2.13.1 Final

Rainlendar е безплатен и изключително удобен календар-органайзер-напомнител, който освен дните от месеца, показва и списък с предстоящи задачи, компактно отбелязани по дати.

Rainlendar се отличава с малък размер и изключителна пестеливост на системни ресурси; поддържа скинове, прозрачност; има многоезичен интерфейс. Календарът се слива напълно с вашия wallpaper; само с едно кликане върху дадена дата можете да си попълвате неограничен брой бележки, а Rainlendar автоматично сменя иконката на датата, за която има отбелязано събитие. Освен по дати, Rainlendar ви позволява да си водите записки и в допълнителен мениджър (ToDo list), който може да се скрива и показва, в зависимост от желанието ви. Има функция за напомняне чрез изскачащи съобщения.

Rainlendar е безплатен и богат на функции. Заема малко място и е лесен за използване и настройка. Складира задачите си в стандартния iCalendar формат и можете да обменяте с други програми-календари. Всяка задача може да има свой отделен облик и можете да си настроите уведомяване, за да не забравите дадено събитие. Възможно е да зададете и звуков сигнал. Лиценз: Lite версията е безплатна а Pro платена.

Промени в Rainlendar 2.13.1 Final:

o Weekly recurring tasks did not show due date correctly if the interval was greater than 1.

o ‘!’-char broke the links.

o Using %W in time items moved the time to the first day of the week.

o The current language is now stored as a string to settings so that it doesn’t accidentally change when upgrading to new version.

o The tooltip is opened always upwards if there is more room.

o Changing months from keyboard works only if no modifiers (shift, alt, control) are down.

o Added check to prevent redraw loop in task and event lists.

Изтегли: Rainlendar Lite 2.13.1 Final 32-bit (14.6 MB)

Изтегли: Rainlendar Pro 2.13.1 Final 32-bit (14.9 MB)

Изтегли: Rainlendar Lite 2.13.1 Final 64-bit (15.3 MB)

Изтегли: Rainlendar Pro 2.13.1 Final 64-bit (15.6 MB)

Изтегли: Rainlendar Lite 2.14 Beta 152 32-bit (14.6 MB)

Изтегли: Rainlendar Lite 2.14 Beta 152 64-bit (15.3 MB)