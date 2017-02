RAM Saver Pro е инструмент за професионален мониторинг, почистване и оптимизация на оперативната памет. RAM Saver Pro служи за повишаване производителността на операционната система чрез освобождаване на памет от драйверите и процесите на ОС Windows за приложения, изискващи повече оперативна памет. RAM Saver Pro дефрагментира системната памет за по-бърз достъп до нея, подобрява работата на процесора и премахва изтичанията на памет от зле написаните програми и приложения. RAM Saver Pro може да постави неизползваните библиотеки и драйвери във временен файл, за да освободи RAM.

Използването на RAM Saver Pro дава резултат и при слаби компютърни конфигурации и е съставена от два основни модула: System Tray монитор и управляващ панел. Програмата извършва системен мониторинг на компютрите и може да тества бързината на оперативната памет и да води подробна статистика за нейното използване. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в RAM Saver Pro 17.2:

* problem of proc list was fixed

+ minor changes of interface

+ lng files were updated

