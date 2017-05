RegRun Reanimator е програма за премахване на зловреден софтуер от компютъра. С нея ще можете да сканирате и спирате шпионски програми, рууткити, хакерски софтуер, троянски коне, вируси, рекламни програми и т.н. Програмата предлага ежедневен ъпдейт на дефинициите и не си пречи с антивирусна програма.

RegRun Reanimator се отличава с малък обем. Може да работи съвместно с антивирусни продукти от други разработчици. Средството помага при ликвидиране последиците за заразена компютърна система, оптимизира автоматично стартиращите се процеси, защитава регистъра от промени. Един безплатен и полезен помощник срещу зарази.

Програмата е предназначена за Windows системи, като поддържа всички версии. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в RegRun Reanimator 8.90.0.590:

Removed WanaCry Ransomware. Added a simple solution against infecting by WanaCryptor.

2. Improved detection and removal malware that use Image File Execution, ShellExecute for auto starting.

3. Fixed: YEADESKTOP, Snarer variants, LAUNCHPAGE.ORG-PUP, MyStarting123, Initialsite123 search redirect.

Официална страница

Изтегли: RegRun Reanimator 8.90.0.590 (24.4 MB)