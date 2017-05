Replay Music е програма за запис на аудио поток от произволен източник в МР3 формат. Програмата автоматично попълва MP3 таговете. При необходимост можете да запишете музиката на CD, iPod или друг MP3-плейър. Програмата е проста и удобна за употреба, като същевременно предлага всички необходими опции за настройка.

Replay Music е уникален софтуер за запис на музика, независимо откъде я слушате – оналйн радио, клип, промота. Всяка една песен директно бива записана на компютъра ви с попълнени данни за артист, жанр и албум! Имате свободата да записвате готовите MP3-ки директно на диск, iPod или друг музикален плейър. Освен това тази програма е изключително лесна за употреба. Какъв прекрасен начин да научаваш нови парчета с лекота !

За разлика от другите такива програми, Replay Music работи с всички висококачествени онлайн радиа, Myspace песни в профилите, музикални видео клипове и още много.

Промени в Replay Music 8.0.0.8:

Fixed audio recording to WMA.

Fixed firefox reported crash.

New Tiles View.

Favor artist album instead of various artists when auto tagging.

Support for converting to same folder as source file.

Misc fixes and improvements.

