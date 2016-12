RoboForm 8.2.6 Final

RoboForm е password мениджър и one-click попълвач на уеб форми с някои много сериозни интелигентни функции. Може автоматично да запаметява паролите, използвани в логин формите, заредени браузъра; автоматично попълва името и паролата в логин формата; натиска бутона за логване вместо Вас; попълва личната информация в онлайн форми; може да запазва офлайн пароли и бележки; генерира произволни и сигурни пароли и т.н.

RoboForm може да криптира пароли и лични данни, използвайки 3-DES. Цялата лична информация се съхранява единствено на Вашия компютър. Вземете RoboForm с Вас на USB диск за максимално удобство и преносимост. Синхронизирайте своите пароли и бележки с Palm или Pocket PC. Бекъп, възстановяване и принтиране на паролите, както и още много функции.

RoboForm може под формата на лента да се интегрира с повечето от известните браузъри, като за сега изключение прави единствено Opera. Лиценз: Безплатен (Freeware) с някои ограничения.

Промени в RoboForm 8.2.6:

* Setup: fix crash when user upgrading from RF 7 to RF 8.

* Setup; fix crash when user changes Master Password and checks ‘I forgot’ checkbox.

* Editor: fix Deleted item remains in tree if it was the last item in folder.

* Editor: fix Folders in tree require two clicks to expand if editor was started while not logged in.

