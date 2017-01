Rufus е програма за форматиране и създаване на зареждащи флаш-стикове, USB ключове и карти памет, работеща под управлението на ОС Windows XP или по-нова. Въпреки малките си размери Rufus предоставя всичко необходимо за създаването на инсталационен флаш-стик със зареждащ ISO образ с различни операционни системи или микропрограми за DOS.

Rufus форматира и проверява за неработещи клетки в USB стиковете значително по-бързо от своите аналози. Според авторите на програмата, Rufus е тройно по-бърз от известната UNetbootin. Има възможност за промяна размера на разделите в флаш-стика (Add Fixes for Old BIOSes в Format Options). Ако компютърът ви е толкова стар, че не може да определи зареждаш USB стик, то тази опция често помага.

Rufus може да създава зареждащи флаш-стикове за следните операционни системи: Arch Linux, Archbang, BartPE/pebuilder, CentOS, Damn Small Linux, Fedora, FreeDOS, Gentoo, gNewSense, Hiren’s Boot CD, LiveXP, Knoppix, Kubuntu, Linux Mint, NT Password Registry Editor, OpenSUSE, Parted Magic, Slackware, Tails, Trinity Rescue Kit, Ubuntu, Ultimate Boot CD, Windows XP (SP2 or later), Windows Server 2003 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1. Лиценз: Безплатен (GPLv3).

Промени в Rufus 2.12:

Add Hebrew translation, courtesy of NSBuilder and פלוני אלמוני

Add a cheat mode (Alt-O) to create an ISO from the first optical media found

Enable target system selection for Windows To Go

Enable NTFS selection for Syslinux 6.x (EXPERIMENTAL)

Fix an issue that allowed BIOS target selection with pure UEFI images

Fix license display for RTL languages

Update Grub4DOS and FreeDOS to latest

Additional fixes and improvements

