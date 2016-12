Sandboxie е програма за виртуализация. Тя има за цел да изолира приложенията, които стартирате чрез нея, като пренасочва всичките файлове, ключове и други следи, които оставят, към контролирана и отделена зона и така да предотврати евентуални промени и дори повреди по системата Ви. Основните и най-често срещани изолирани чрез Sandboxie програми са интернет браузърите, но можете да стартирате всяка програма в изолирана среда. По този начин програмите не могат да навредят на компютъра Ви и със спирането им се изтриват и всички техни следи.

Sandboxie повишава нивото на безопасност при сърфиране в интернет. Програмата позволява да стартирате браузър или друго приложение така, че всички промени, свързани с използването на съответното приложение да се запишат в т. нар. пясъчник. Така можете лесно да възстановите оригиналната конфигурация, ако по време на интернет сесията са променени настройките. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Sandboxie 5.16 Final:

Fixed Windows 10 build 14942 „SBIE2205 Service not implemented: SetWindowLong8“

• Fixed Windows 10-64 build 14965 „SBIE1222 Error with security token: (C00000BB / 35)“

• Fixed Windows 10-32 build 14971 „SBIE1222 Error with security token: (C0000058 / 62)“

• Fixed incompatibility with latest Nvidia drivers & DirectX.

• guard64.dll added to templates.ini for Comodo.

• In Win 8.1-32, and 10-32, UAC was always checked and grayed in Run Any Program start.exe dialog box.

• Added OpenWinClass=SWFlash_PlaceHolderX to fix Flash failure to start on some videos.

• Fixed certificate revocation check error (http://forums.sandboxie.com/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=23207&p=122464)

• Temporary files are no longer created with copy/paste (http://forums.sandboxie.com/phpBB3/viewtopic.php?f=17&t=22970)

• SbieCtrl now gets Sandboxie updates via https.

• ActivIdentity (and other manufacturers’) secure smart cards (CAC) are now supported (https://www.hidglobal.com/identity-management).

• Fixed BSOD that can occur if your license has expired and you are using MS Office ClickToRun.

• Added „Always on Top“ option to SbieCtrl View menu. This will keep the SbieCtrl window as the top-most window.

• Fixed elevated installer failure introduced in 5.14.

Екрани 1 от 3

Изтегли: Sandboxie 5.16 Final (8.55 MB)