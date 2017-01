Scanitto Pro е лесна за използване, бърза и ненатоварена с маса ненужни функции програма за сканиране. Точната настройка на параметрите за сканиране, копирането, разпечатването и съхраняването на документи в PDF или TIFF формат само с едно кликване на мишката е точно това, което винаги трябва да бъде подръка при използване на скенера Ви. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Scanitto Pro 3.15:

Added the ability to scan documents on both sides manually. If you have a scanner with document feeder but it does not support duplex scanning, Scanitto Pro will scan documents in two passes and automatically organize even and odd pages.

Scanner driver verification changed. Scanitto Pro will check integrity of the twain_32.dll file and scanner driver files.

Improved functions for saving/restoring application settings

