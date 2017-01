Screen to GIF е малко, преносимо приложение, което можете да използвате за запис на избрана част от вашият екран като анимиран GIF. Притежава много повече функции от колкото бихте очаквали от такава малка програма, включително:

– Преместване на прозореца на приложението за да записвате желаната част от екрана.

– Възможност за пауза и продължаване на записа.

– Настройка и използване на F бутоните като бутони за стар, стоп и пауза на записа.

– Премахване на нежеланите кадри преди запазването на GIF анимацията.

– Възможност за избор на директория в която да се запазва готовата GIF анимация. По подразбиране, приложението запазва файловете на работният плот.

Интерфейса на Screen to GIF представлява прозорец с рамка и прозрачен фон. Видими са единствено контролите (бутоните за запис, стоп и т.н.). Имате възможност да променяте големината на прозореца, да настройвате максималният брой кадри в секунда, дали курсора на мишката да се вижда и др.

След като натиснете бутона Record, всичко случващо се на екрана в рамките на прозореца на приложението, ще бъде записано като GIF анимация.

Всичко, което трябва да направите за да започнете да използвате Screen to GIF е да изтеглите файла и да го разархивирате в директорията, от която ще го стартирате. Разбира се, можете да добавите и пряк път на работният плот, от който бързо да го стартирате. Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в ScreenToGif 2.4:

• Drag and drop files from the encoder.

• Context menu for each completed encoding, providing some clipboard operations.

• License informations available in the „About page“.

• Error messages are now more user-friendly.

• You can now configure where the location of the logs folder.

• The playback buttons are now disabled during the opening of a side panel.

• Now it remembers the clipboard paste behavior (Clipboard > Paste behavior).

• Updated Danish, Chinese (simplified) and Russian translations.

Bug fixes:

♦ If an action (from a panel such as „Save as“) failed because of some validation or when closing with the top-right X button, the playback buttons would stay disabled.

♦ Undoing a transition left a frame that should be deleted.

♦ PageDown and PageUp jumps among various frames instead of one by one.

♦ Clipboard list was not being cleared after deleting the recording.

♦ Color picker: While returning to the initial color, the numbers were not replaced with the selected color.

♦ Wrong validation of negative numbers for numeric inputs.

♦ Error while pasting and undoing the pasting of frames (quickly).

Known bugs:

♠ OutOfMemory exception when importing videos.

♠ The crop feature fails when cropping a board recording (with high DPI);

