Second Copy е програма, предлагаща удобен и мощен начин за архивиране на ваши важни файлове и папки в друга директория, диск или компютър по мрежата. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Second Copy 9.0.0.0 Final:

32-bit and 64-bit version of Second Copy

Works with Windows 10 (also runs on XP/2003/Vista/7/2008/2012/8/8.1)

Copy open files using Windows Shadow Copy service (32-bit and 64-bit Windows)

Unicode support

Copy long filenames

Includes localization in English, French, and German

