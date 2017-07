Serviio е безплатен медия сървър, стриймва видео (SD и HD качество, вкл. субтитри), аудио и изображения. Работи с различни устройства: телевизори, Playstation 3, XBox 360, смартфони, таблети.

Със Serviio можете да превърнете вашия компютър в медиен сървър и да споделяте филми, музика, снимки и други медийни файлове в домашната мрежа или чрез Интернет на различни устройства. Съдържанието, което споделите в папката на Serviio можете директно да гледате на вашия телевизор или на мобилния си телефон от всяка точка на земята. Необходим ви е само интернет и инсталирано приложение на Serviio за мобилни устройства. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Serviio 1.9:

MediaBrowser now used HTML5 video renderer, instead of Flash; ticket #952

enabled giving Renderers user-friendly names; ticket #970

enhance trakt.tv XBMC episode tracking; ticket #983

added User Rating browsing category; ticket #387

use Unknown for video metadata entities only when the Descriptive metadata is used for the Shared folder; ticket #976

All Music (and other virtual categories) are now possible to be turned-off; ticket #980

added Edit context menu to the Console input fields; ticket #924

users can now store their profiles in user-profiles.xml file; ticket #766

added new Roku profiles; ticket #994

fixed retrieving genres on mySQL engine; ticket #997

fixed folder share browsing in the Console to properly deal with ampersands in the folder name; ticket #978

correctly detect character encoding of playlist files; ticket #985

fix multi-track audio transcoding; ticket #986

fixed detection and displaying of Hebrew subtitles

fixed type in serviio.hdThumbnailResolution system property; ticket #1006

fixed subtitles not delivered completely for some renderers; ticket #956

updated FFmpeg to 3.2.4

updated Java to 1.8.0_131

Екрани 1 от 4

Официална страница

Изтегли: Serviio 1.9 за Windows (128 MB)

Изтегли: Serviio 1.9 за Linux (23 MB)

Изтегли: Serviio 1.9 за MacOS (121 MB)