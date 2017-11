Shadow Defender е програма, позиционирана като съвършена защита на компютърната система и конфиденциалността на информацията. Shadow Defender предотвратява всякакви нежелани промени в персоналния компютър чрез използване на виртуален “сенчест режим”.

Shadow Defender е алтернативно решение на сложния проблем за запазване работоспособността на операционната система и инсталираните компютърни програми. Принципът на работа е прост: всички промени в защитените дялове и/или директории на диска стават във виртуалните копия на файловете, като физически промени не се извършват. След презареждането на компютъра, дисковото съдържание остава непроменено и еднакво, каквото е било преди стартирането на системата. Това по принцип е една автоматизирана виртуална машина, която защитава компютъра от всякакви вируси и позволява безопасното тестване на всякакъв софтуер, понеже след рестартиране, състоянието на системата е абсолютно същото. Допускат се изключения за отделни папки и файлове, промените в които могат да стават в оригиналите. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Shadow Defender 1.4.0.672:

New: Supports Windows 10 Fall Creators Update.

New: Change encryption algorithm to AES.

Fixed: Some minor bugs.

Изтегли: Shadow Defender 1.4.0.672 (3.52 MB)