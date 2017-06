SiSoftware Sandra е инструмент за анализиране и диагностика на системата. Показва цялата информация (включително и недокументираната), която трябва да знаете за Вашия хардуер и софтуер.

SiSoftware Sandra Lite е алтернатива на EVEREST – програма за извеждане на пълна информация за инсталирания хардуер и софтуер, като към това има и добри възможности за бенчмарк и тестове на хардуерните компоненти. Интерфейсът на програмата е лесен и удобен за работа.

Предназначена е както за начинаещи, така и за напреднали потребители. Представлява 32 и 64-битов анализатор, който включва benchmarking тестване. Със SiSoftware Sandra Lite ще получите информация за: CPU, chipset, video adapter, ports, printers, sound card, memory, network, Windows internals, AGP, ODBC Connections, USB2 и FireWire. Позволява ви да записвате, разпечатвате, изпращате или вмъквате в ADO/ODBC бази данни нейните доклади в текстов, HTML, XML, SMS/DMI или RPT формат. Лиценз: Платен (Shareware), но безплатен за лична/некомерсиална употреба. Пълната версия включва допълнителни модули.

Промени в SiSoftware Sandra Lite 2017 24.27:

Updated hardware support to including:

Intel HEDT/Workstation/Server Skylake-X/Kabylake-X

Intel Core next gen (Cofeelake?)

AMD HEDT/Workstation/Server Threadripper

Updated DDR4, NVMem (non-volatile), PMem (persistent) memory support

Updated CPU benchmarks including:

Updated AVX512 benchmarks (Multi-Media, Hashing, Memory & Cache Bandwidth)

Further benchmarks will be updated to AVX512 in due course upon toolchain update

Benchmark Fixes:

Fix: CPU Power Management Efficiency benchmark running with more than 16 threads.

Fix: SGEMM AVX2/FMA running with non-power of 2 threads.

New fresh look

Brand-new high-resolution icons for all modules and benchmarks at 256×256 pixels for all operating systems (including Windows 7) with Aero/transparency support for Windows 7 as well as future Windows 10/Neon!

Екрани 1 от 1

Официална страница

Изтегли: SiSoftware Sandra Lite 2017 24.27 (108 MB)