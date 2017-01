SmartFTP е средство за трансфер на файлове по интернет. Някои от многобройните му функции са: SSL (I/E), FXP поддръжка, множество едновременни връзки, поддръжка на proxy firewall, drag and drop от IE, както и кеширане на отдалечена папка. Това е солиден FTP клиент, който постоянно се подобрява.

SmartFTP предоставя подобен на Explorer интерфейс. Поддържа SSL (Implicit/Explicit), FXP, множество едновременни свързвания, Proxy Firewall, Drag and Drop от Explorer-а, повече от една FTP едновременни конекции, както и можете да копирате файлове от отдалечен хост към друг такъв (FXP). Информацията за директориите на отдалечения хост се кешира.

Други функции, които се поддържат са лист с любими адреси, способност за възобновяване на „счупени“ сваляни файлове, глобална история и способност да правите рекурсивен даунлоуд, ъплоуд и изтриване. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в SmartFTP 8.0.2276:

Windows 10 Support

Support for Windows 10 Anniversary Update.

Text editor

Spell checker, new quick find & replace, clipboard ring, indicator bar, …

Google Cloud Storage and Google Drive

Support for Google Cloud Storage and Google Drive.

Microsoft OneDrive

Support for Microsoft OneDrive and OneDrive for Business.

Many other improvements and enhancements

Check the full changelog for details.

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: SmartFTP 8.0.2276 x32 (30.7 MB)

Изтегли: SmartFTP 8.0.2276 x64 (33.1 MB)