Smarty Uninstaller е професионален софтуерен мениджър с интуитивен и лесен за ползване интерфейс. Програмата дава възможност за пълноценно управление и цялостно отстраняване на Windows приложения. Една от най-полезните функции на програмата е възможността за премахване на програми с повредени деинсталационни файлове, както и почистването на твърдия диск и регистъра след инсталация. Функцията Smarty Analyzer търси надълбоко във вашия компютър за следи от програмата, която желаете да заличите напълно

Този полезен инструмент изпълнява своята функция дори и когато деинсталаторът на приложението, подлежащо на изтриване, е повреден.

Smarty Uninstaller премахва всички записи в системния регистър и в твърдия диск на компютъра, свързани с даденото приложение. Лиценз: Платен (Shareware).

Повече за Smarty Uninstaller можете да научите от нашата статия Smarty Uninstaller – кратко ревю.

Промени в Smarty Uninstaller 4.6.0:

New Automatically detects newly installed applications. Can be turned ON/OFF in Settings

New Ability to turn ON/OFF automatic check for updates on startup in Settings

New Simplified Chinese translation

Fixed Installed applications list sorting issues

Fixed Other important fixes and improvements

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: Smarty Uninstaller 4.6.0 (5.05 MB)