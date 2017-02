SMPlayer е безплатен медиен плейър за Windows и Linux с вградени кодеци, които могат да възпроизведат всички видео и звукови формати. Не се нуждае от външи кодеци. Просто инсталирайте SMPlayer и ще можете да възпроизвеждате всички формати без неудобството да търсите и инсталирате пакети с кодеци.

Едно от най-интересните нововъведения в SMPlayer: помни настройките на всички файлове, които възпроизвеждате. Така започвате да гледате филм, но трябва да излезете… не се притеснявайте, когато отново отворите същия филм възпроизвеждането ще продължи от същото място, на което сте го спрели и със същите настройки: звуков запис, субтитри, сила на звука…

SMPlayer е графичен потребителски интерфейс (ГПИ) за наградената MPlayer, която е способна да възпроизвежда почти всички известни видео и звукови формати. Като изключим достъпността до най-общите и полезни опции на MPlayer, SMPlayer включва и други интересни новости като възможността да се възпроизвежда Youtube видео или изтегляне на субтитри. Лиценз: Безплатен (GPL).

Повече за SMPlayer можете да научите от нашата статия SMPlayer – кратко ревю.

Промени в SMPlayer 17.2.0:

Fix for YouTube.

The option to delete files from the disk in the playlist is back but it’s disabled by default (you can enable it in Preferences -> Playlist -> Misc.

On Linux SMPlayer now uses a different web server, included in the packages, to serve files for Chromecast. If you installed the package webfs you can uninstall it now since SMPlayer won’t use it anymore.

New translation: Norwegian Bokmål.

