SoftPerfect Network Scanner сканира (чрез ping) компютрите в мрежата, проверява за отворени TCP портове и показва какви ресурси са споделени на компютрите, до които има достъп, вкл. системни и скрити такива. Уникална за тази програма е възможността за намиране на ресурси, които не се виждат в „Network Neighborhood“. Разкрива MAC адресите; проверява IP, SNMP и NetBIOS.

SoftPerfect Network Scanner е мрежови инструмент. Ето част от основните му функции: сканиране на IP, SNMP и NetBIOS мрежи, наблюдение и управление на мрежата, опция за пингване на компютри с различни по големина пакети, откриване на MAC адресите, сканиране на отворени или използвани TCP портове, елементарен интерфейс и много други.

SoftPerfect Network Scanner не изисква инсталиране – работи направо от изпълнимия файл. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в SoftPerfect Network Scanner 7.0.2:

•Fixed showing tree context menu when the key was used instead of mouse.

•Fixed choosing visible columns in Scan Comparison with reordered columns.

•Enhanced Visible Columns dialog to show formatting and reorder multiple columns

•Enhanced public IP address detection to obtain both IPv4 and IPv6 addresses.

•Added showing highest IP address for input in CIDR notation.

•Added copy command in Detect Address dialog.

•Added entering scan information from a string.

