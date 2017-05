Splash е оптимизиран плейър за възпроизвеждане на видео с висока резолюция (High Definition AVC/H.264) и гледане на цифрови телевизионни канали (DVB-T).

Splash разполага с вграден кодек Mirillis AVC/H.264, собствена разработка на компанията-производител, който може да осигури висококачествено и гладко възпроизвеждане на картината при висока резолюция. Плейърът се отличава със стилен, интуитивен интерфейс.

Основни характеристики на програмата:

* Поддържани формати: AVI, MKV, MOV, M2TS, MTS, M2T, MP4, MPG, TS;

* Поддържани видео формати чрез собствени кодеци: H.264, MPEG-2, VC-1;

* Поддържани видео формати чрез външни кодеци: DivX / XviD;

* Отлично качество на видеото благодарение на софтуерното и хардуерно декодиране на видеото;

* Стилен потребителски интерфейс и лекота на използване на програмата;

* Поддръжка на хардуерно ускорение на видеото;

* Преобразуване на 1080i до 1080p;

* Поддръжка на многоядрени процесори;

* Поддръжка на субтитри;

* Lipsync корекция;

* Поддръжка на DVB-T. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Splash 2.1.0:

Fixed Facebook/YouTube video exporting/uploading

Fixed GPU acceleration detection after Splash installation

Fixed 4K/UltraHD frame capturing

Added 4K/UltraHD decoding on AMD GPUs

Added support for 4K/UltraHD video transcoding on AMD GPUs

Various GUI fixes and improvements

