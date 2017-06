Spybot – Search & Destroy намира и отстранява всички spyware елементи от компютъра ви. Spyware е сравнително нов проблем, с който антивирусите не се справят. Ако виждате нови ленти с инструменти в Internet Explorer, които вие не сте инсталирали, ако браузъра ви не работи, ако home page-а ви се е променил без ваше знание – най-вероятно в компютъра ви има spyware. Но дори и да не виждате нищо подобно, може да сте заразен, защото се появява все повече и повече spyware, който тихо наблюдава вашите Интернет-навици за да създаде ваш маркетингов профил, който ще бъде продаден на рекламни компании. Spybot-S&D е безплатен, така че нищо не ви пречи да проверите дали не сте и вие една от многото жертви на spyware софтуера. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Повече за SpyBot – Search & Destroy можете да научите от нашата статия SpyBot – Search & Destroy – инсталация и ръководство за работа.

Промени в SpyBot – Search & Destroy 2.6.46 Final:

We at Safer-Networking Ltd. are pleased to announce the release of version 2.6 of our popular anti-malware software ‘Spybot – Search & Destroy’.

This version contains not only bug fixes but we have also improved security using Extended Validation (EV) Code Signing Certificates.

We now offer full support for Microsoft SmartScreen and users will no longer receive warnings of possible Live Protection and Security Center Service conflicts.

If you were affected by these issues, we would like to apologise for any inconvenience and hope that you will benefit from this upgrade to the latest version.

This version is recommended for all users of Windows 7 and above.

If you are a user of our software it is recommended that you upgrade to this latest version in order to avail of these new features.

Изтегли: SpyBot – Search & Destroy 2.6.46 Final (49.6 MB)