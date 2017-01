SUPERAntiSpyware е напълно безплатна програма, която засича и премахва хиляди Spyware, Adware, Malware, Trojans, KeyLoggers, Dialers, Hi-Jackers и червейчета. Една защитна програма, която не се справя само с лесните, но с всички вредители, проникнали в системата Ви. Има и опция за поправяне на повредени редове в регистрите, на нарушени мрежови свързвания.

SUPERAntiSpyware Free предлага повърхностно, цялостно и моделирано сканиране на твърди дискове, отделни папки, подвижни устройства и др. Предлага маркиране на отделни обекти като доверени, с което ги изключвате от сканиране, изключване на файлове и папки в рамките на директории, обявени за антинатрапническа профилактика (сканиране).

SUPERAntiSpyware е снабден с опция за обновяване от интернет, което в безплатното издание трябва да извършвате ръчно или става при стартирането му (стандартна настройка). Наличният интерфейс е удобен и няма да Ви затрудни. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в SUPERAntiSpyware 6.0.1232 Final:

•Workaround for .LNK file hang issue introduced by the latest version of Bitdefender in conjunction with Windows updates

•Misc. bug fixes

