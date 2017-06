Supremo е изключително опростена, но пълнофункционална програма за отдалечено управление и за получаване на отдалечена помощ чрез изграждане на отдалечен десктоп. Не е необходимо инсталирането на Supremo в персоналния компютър и за да се започне отдалечен сеанс е достатъчно само стартиране на програмата.

Размерът на Supremo е малък, но позволява цялостно отдалечено администриране на компютърни системи. Не е необходима никаква настройка на маршрутизатори или допълнителен софтуер. Само за няколко секунди потребителят може с помощта на Supremo да започне отдалечен сеанс и да контролира отдалечения компютър. Връзката е защитена чрез 256-битово AES шифроване и при всяка нова сесия трябва да се въведе някаква парола. Възможен е обмен на файлове и управлението на няколко машини, което е много удобно при презентации. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Supremo 3.2.2.739:

NEW FEATURES

It’s now possible to switch the sides of the remote control session

It’s now possible to add Notes to the Reports (only for subscribers)

Added Chinese translation

FIXED BUGS

Drag ‘n’ drop is now far more reliable

Minor bug fixes

Екрани 1 от 3

Официална страница

Изтегли: Supremo 3.2.2.739 (5.03 MB)