SynWrite е мощен текстов редактор за програмисти, уеб-дизайнери и обикновени потребители. SynWrite е особено удобен за писане и редактиране на сорс код за над 70 програмни езика. В това число Java, C++, JavaScript, Pascal, Perl, HTML, XML, PHP, SQL и други. Програмата разполага с TDI-интерфейс и може да едновременно да отваря няколко файла. SynWrite разполага с редица много полезни софтуерни инструменти, сериозно облекчаващи писането на сорс-код.

SynWrite може да осветява синтаксиса на много програмни езици, поддържа всички кодировки, разполага с панели за дървовидната структура на кода, файлов мениджър, прозорец за управление на цял проект, FTP/SFTP клиент, мини-карта на проекта, история на буфера за копиране/поставяне и други. SynWrite може да проверява синтаксиса и е възможно записването на клавиатурни макроси. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в SynWrite 6.31.2500:

* removed commands, they live in plugin Sort: remove dup lines, remove dups+origins, remove adjacent dups, extract dups, extract uniques, remove blank lines, reverse lines, shuffle lines

– fix: autocomplete list closed by ‘-‘ chr

– fix: lex HTML, for updated Twig lexer

