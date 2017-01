System Ninja е безплатна програма за бързо премахване на непотребните файлове от твърдите дискове. За разлика от другите подобни програми, като например CCleaner, които почистват точно определени места от дисковото пространство, System Ninja разполага със собствен анализатор, който намира ненужните файлове и ги изтрива, независимо къде се намират. Удобният интерфейс опростява настройката на параметрите за сканиране. В програмата са включени различни полезни инструменти – Startup Manager, Process Manager и други.

Основни възможности на System Ninja: сканиране и анализ на цялата файлова система, графичен потребителски интерфейс, почистване историята на системния регистър, мениджър за управление на програмите с автоматично стартиране, вграден скенер Process Malware Scanner за разкриване на вредоносни програми, деинсталатор на програми, мениджър на работещите процеси, функция CCEnhancer за съвместна работа с популярната програма за почистване на системата CCleaner. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в System Ninja 3.1.6:

Added duplicate file finder tool.

Added log cleaning support for Vuze, Steam and Microsoft .NET Framework

Improved Internet Explorer cleaning on Windows 10

Improved interface responsiveness during the last 10% of a scan

Fixed icon resolution issues in Windows 10

Added information and recommendations for more startup items.

Updated the Vietnamese localization

