TagScanner e безплатна програма за организиране и управление на музикални колекции. Програмата ви предоставя възможност да синхронизирате имената на файловете с таговете им. Поддържа пакетна обработка. Поддържа ID3v1, ID3v2, Vorbis comments, APEv2, WindowsMedia и MP4(iTunes) тагове. Има възможност за получаване на информация за албумите от freedb.org или Amazon. TagScanner може да генерира Playlist-и в PLS/M3U формат или да ги експортирате в Excel или HTML формат и други.

TagScanner макар и направен за обработка на таговете на музикални файлове, може и много други операции с вашата аудио колекция – от преименуване до просвирване.

Поддържаните формати са MP3, OGG, Musepack, Monkey’s Audio, FLAC, AAC, OptimFROG, SPEEX, WavePack, TrueAudio, WMA, MP4, работи с ID3 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 tags, APE v1 и v2 tags, Vorbis коментари, както и WMA тагове и маковия формат MP4. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в TagScanner 6.0.19:

◾New functions: $swapprefix, $stripprefix

◾Improved: Recognition of APE tags

◾Fixed: Handling of templates for Rename folder by tag feature

◾Fixed: Incorrect sorting of filelist by user-defined columns

◾Changed: APEv2 tag now default for TTA-files

◾Changed: Now when you run the program it opens file from passed arguments, rather than scans folder in which it placed

◾Updated support for WavPack 5.0 format

◾Translation: Turkish

