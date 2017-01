Програмата TeamTalk е предназначена за провеждане на онлайн-конференции в реално време. TeamTalk е идеална за провеждане на съвещания в предприятията, като например между служителите, намиращи се в отдалечени отдели или постройки.

TeamTalk поддържа видео и гласова връзка чрез всякакви микрофони и камери. Поддържат се защитени сеанси със защита на информацията. TeamTalk поддържа размяната на текстови съобщения, както и разделянето на потребителите в групи с различни права и поволява обмена на файлове между тях. TeamTalk разполага с обширна библиотека от кодеци, която се инсталира в системата заедно с основната програма. Приложението поддържа записа на всички конференции върху диск и използва сървъри, които могат да се намират както в локалната мрежа, така и в Интернет, благодарение на което се поддържа общуване в Глобалната мрежа. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в TeamTalk 5.2 Final:

•Default Qt client: ◦Linux video capture updated to V4L2

◦Reduced shared library dependencies on Linux

◦Mac OS video capture updated to AVFoundation

◦Mac OS client no longer closes when pressing X

◦Video TX hotkey changed to enable/disable by one press

◦Store audio in .ogg format

◦Fixed bug when storing in 4GB .wav file

◦Fixed bug on Mac OS where some sounds where not played

•Accessible Windows client: ◦Store audio in .ogg format

◦Fixed bug when storing in 4GB .wav file

