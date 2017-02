TeraCopy 3.0 RC 2 / 2.3 Final

TeraCopy копира или мести файловете далеч по-бързо в сравнение с Windows. Предлага пауза и продължаване на файлови трансфери. В случай на грешка по време на копирането, прави няколко опита и в най-лошия случай просто прескача проблемния файл, не прекъсва целия трансфер.

TeraCopy показва списък с всеки един копиран файл, така че, при възникване на грешка, лесно можете да проследите какво не е копирано, след което можете да оправите нещата и да докопирате.

TeraCopy е програма направена за копиране и преместване файлове и директории с максималната възможна скорост. С нейна помощ ще можете да спирате и продължавате копирането дори и при грешки и рестартиране на системата.

TeraCopy има още множество полезни функции, независимо че е безплатна и малка на размер. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в TeraCopy 3.0 RC 2:

0000026: [Engine] Implement faster Hash Algorithm: xxHash

0000028: [Engine] Better handling of reading errors in TeraCopy service

0000025: [UI] Auto-scroll file list during transfer

0000024: [Engine] Create shadow copy only once

0000020: [Engine] Freeze when moving files

0000018: [UI] Show a popup menu with folders structure in Replace dialog

0000014: [Engine] Handle copy/paste from a virtual machine

0000010: [Engine] EListError: Duplicates not allowed

0000001: [UI] Menu button

0000002: [UI] Incorrect icons display on 125% scaling level

0000004: [UI] Replace mode options in the main panel

0000008: [UI] Windows enters into Sleep Mode during transfer

Изтегли: TeraCopy 2.3 Final (2.54 MB)

Изтегли: TeraCopy 3.0 RC 2 (4.23 MB)