TextAloud е програма за Text-To-Speech (TTS). Тя преобразува произволен текст, съдържащ се във файл в PDF, DOC или ТХТ формат в звук във формат WAV, MP3 или WMA. След стартиране се разполага в системния контейнер, като по този начин Ви осигурява бърз и лесен достъп до нея. Интегрира се с Internet Explorer. Разполага с прост и интуитивен многоезичен интерфейс и възможност за множество настройки. Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в TextAloud 3.0.104:

Fixed a problem with importing some ePub documents

Fixed problem with updating the status bar in some situations

Updates for error reporting / problem reporting system

