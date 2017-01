Watermark Image е редактор за наслагване на защитни водни знаци върху Вашите снимки. Включваните знаци може да се използват, както за защита, така и за по-добра отчетност чрез маркиране. Продуктът комбинира простота и ефективност при обработването на изображенията. Особено полезна е функцията за настройване прозрачността на „водното“ лого, като са допустими над 100 нива. Така можете да съчетаете по най-подходящ начин сигурността с естетиката. Можете да конвертирате вече обработените изображения в JPG, PNG, TIFF или GIF формат. Лиценз: Безплатен за некомерсиална употреба (Free for personal use).

Промени в TSR Watermark Image Software 3.5.7.4:

– Improved the transfer of IPTC tags with special characters

– Added more translations

– Fixed missing menu item translations

